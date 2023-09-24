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Kırıkkale'de alkollü sürücü otomobiliyle iş yerine uçtu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kırıkkale'de alkollü sürücü otomobiliyle iş yerine uçtu!

Kırıkkale'de alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce park halindeki başka bir araca çarpıpı daha sonra iş yerine çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, E.Z. idaresindeki 16 BAL 23 plakalı otomobil, gece yarısı İstiklal Caddesi'nde park halinde duran Gökhan Toyran'a ait 71 ACE 527 plakalı otomobile ardından da iş yerine çarparak durabildi.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü E.Z. (35) ile yanında yolcu olarak bulunan R.E. (31) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerin müdahalesi ile sıkıştığı araçtan kurtarılarak ambulansa taşındı. Ağır yaralı 2 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Park halindeki otomobiline zarar verildiğini belirten Gökhan Toyran, "Kaza anından ben balkondaydım. Aracıma çarparak ilerideki dükkana çarptı" dedi.

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