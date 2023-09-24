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Adana'da kaçakçılara büyük baskın! 420 bin makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da kaçakçılara büyük baskın! 420 bin makaron ele geçirildi

Adana Seyhan'da polis ekiplerinin kaçak sigara üretimi yapılan bir eve yaptığı operasyonda 420 bin makaron ve 35 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, Hadırlı Mahallesi'nde bir evde kaçak sigara üretimi yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 420 bin makaron, 35 bin doldurulmuş sigara, 3 sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 4 bin sigara paketleme poşeti, 370 kilogram kıyılmış tütün ve 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. İkamete yapılan baskında 3 kişi gözaltına alındı.

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