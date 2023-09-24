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CHP'de 'değişimciler' Ankara'da yenildi yeni il başkanı bombaladı: Bir gün öylesiniz bir gün böyle

CHP'de 'değişimciler' Ankara'da yenildi yeni il başkanı bombaladı: Bir gün öylesiniz bir gün böyle

CHP Ankara İl Kongresi’nde sandıktan Genel Merkez ekibi çıktı. CHP Ankara İl Başkanı seçilen Ümit Erkol, Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan 'değişim' hareketine sert tepki gösterdi. Yenilik isteyen bir grubun geminin battığını zannettiklerini belirten Erkol, "Böyle bir yenilikçilik olmaz. Bir gün önce Kılıçdaroğlu'nun doktrinini anlatacaksın, bir gün sonra yenilikçi olacaksın, yok böyle yağma" dedi.

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CHP'de il kongreleri, 'değişim' tartışmalarının odağında büyük gerilimlere sahne oluyor. Ankara'daki iki adaylı yarışta gerginlikler yaşandı.

Ümit Erkol ve Sercan Çığgın'ın il başkanlığına aday olduğu kongrede, 340 delegenin oyunu alan Erkol yeni il başkanı seçildi. Sercan Çığgın ise 241 oyda kaldı.

Seçim sonrasında açıklamalarda bulunan Erkol, isim vermeden partide 'değişim' hareketinin öncüleri olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.

"Böyle bir yenilikçilik olmaz"

TGRT Haber'de yer alan habere göre seçim sonrasında kendilerini sorguladıkları dönemde değişim çağrısında bulunan bir grubun geminin battığını zannettiklerini belirten Erkol, "Batan gemiden birer birer atladılar. İndikleri kara parçasına da yenilikçilik adını koydular. Böyle bir yenilikçilik olmaz" dedi.

"Bir gün önce Kılıçdaroğlu bir gün sonra yenilikçi"

Partide değişim isteyenleri sert sözlerle eleştirmeye devam eden Erkol, devamında şunları söyledi:

"Bir gün önce Kılıçdaroğlu'nun doktrinini anlatacaksın, bir gün sonra yenilikçi olacaksın, yok böyle yağma. Bir gün önce dördüncü sıraya koydular ya hani Sadullah Ergin'i; o listenin mimarı olacaksın, o listeyi yapan 8 kişilik heyetin içinde olacaksın, damganı vuracaksın. Bir gün sonra, 'Ben yenilikçiyim, bu Genel Başkan kötü.' yok arkadaşlar, böyle bir yenilikçilik yok."

UZUN DÖNEMDİR VEKİLLİK YAPANLARI HEDEF ALDI
Partide uzun dönemdir vekillik yapan isimleri de hedef alan Erkol, son olarak şu ifadeleri kullandı:

"6 dönem vekillik yapmış, 'İnsan bırakmayı bilmeli' vallahi bilmeli. 5 dönem vekillik yapmış, bırakacak. Ne zaman bırakacaksın? Bırakın o zaman, bırakın kurtulsun millet. Tarih bugün karşınıza yenilikçi diye çıkanları CHP’den sağ bir sapma olarak damgalayacak ve çöplüğe gönderecek. 

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