Karaman'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi!

Karaman'da narkotik polis ekiplerinin şüpheli bir ikamete yaptığı operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 3 şahıs tutuklandı.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen S.A., C.A.C. ve H.Y. simli kişileri takibe aldı.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada 648 adet sentetik hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.