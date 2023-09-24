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Karaman'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karaman'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi!

Karaman'da narkotik polis ekiplerinin şüpheli bir ikamete yaptığı operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 3 şahıs tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen S.A., C.A.C. ve H.Y. simli kişileri takibe aldı.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada 648 adet sentetik hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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