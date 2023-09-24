Avda kazara oğlunu öldüren baba yaşamına son verdi

Ankara'da 10 yaşındaki oğlunu ava götüren baba, tüfeğini kontrol ettiği sırada kazara oğlunu vurarak ölümüne neden oldu. Baba Göksel D. aynı silahla kendisini de vurarak yaşamına son verdi.

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Ankara'nın Ayaş ilçesi Evci köyünde meydana gelen feci olayda, Göksel D., köy civarlarında arkadaşlarıyla avlanmaya giderken oğlunu da beraberinde götürdü.

Baba Göksel D., iddiaya göre, tüfeğini kontrol ettiği sırada kazara, yanında bulunan oğlunu vurdu. Oğlunun ölümüne neden olan baba, aynı silahla kendine ateş ederek yaşamına son verdi.

Baba ile oğlunun cansız bedeni, savcılık ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.