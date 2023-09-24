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HABER /  POLİTİKA

İlber Ortaylı'ya 'Ne olacak bu CHP’nin hali?' soruldu 

İlber Ortaylı'ya 'Ne olacak bu CHP’nin hali?' soruldu 

Seçim yenilgisi sonrası parti içi sert iktidar mücadelesine sahne CHP'yi değerlendiren ünlü tarihçi İlber Ortaylı, “CHP beni ilgilendirmiyor. Benim için Atatürk’ün kurduğu CHP ortada yok. Olması da gerekmiyor." dedi.

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Genel seçimlerden sonra değişim tartışmalarıyla sarsılan CHP'de sert rüzgarlar esiyor. Genel merkez ile değişimciler arasında ilçe ve il kongrelerinde kavgalar eksik olmuyor.

CHP içerisinde yaşanan bu hadiselerin ardından Kafa Tv Youtube kanalında yayınlanan “Cahille Sohbeti Kestim” isimli programda konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan dikkat çeken bir CHP yorumu geldi.

"Bu hale gelmesi de beklenemez"

Ortaylı’nın, “Ne olacak bu CHP’nin hali?” sorusunun üzerine şu ifadelerle cevap verdi:

Ortaylı şöyle cevap verdi. “CHP beni ilgilendirmiyor. Benim için Atatürk’ün kurduğu CHP ortada yok. Olması da gerekmiyor. Çünkü o bir kurucu partidir. Kurucu partinin kendine göre kurucu kadroları vardır ve ona hizmet eden kadroları vardır. Bunun ilelebet devam etmesi beklenmez. Ama bu hale gelmesi de beklenmez. ” ifadelerini kullandı.

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