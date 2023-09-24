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Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

Kayseri'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Mimsin Mahallesi'ndeki farklı düğün salonlarından çıkan iki grubun içerisinde bulunduğu araçlar kazaya karıştı.

Kazanın ardından gruplar arasında çıkan kavgada Diyarbakır'da uzman çavuş olduğu öğrenilen U.C.D. ile 2 kişi bıçakla yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan U.C.D, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavileri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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