Kütahya'da girişimci kadın kültür mantarı üretim tesisi kurdu!

Kütahya’nın Emet ilçesinde Ayşe Yağcıklı isimli girişimci kadın yıllık 36 ton üretim kapasiteli kültür mantarı üretim tesisinin kurulumunu gerçekleştirdi.

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Yıllardan beri iş dünyasında üretim ve işletmecilik yapmayı hayal ettiğini belirten evli ve 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Ayşe Yağcıklı, Emet yeni sanayi sitesinde kurdukları kültür mantarı üretim tesisinin yakın zamanda faaliyete geçeceğini söyledi.

Ayşe Yağcıklı, “ Yaptığımız araştırmalar sonucunda bölgemizde kültür mantarı üretim tesisi olmadığını tespit ettik. Daha sonra bu konuda üretim yapan tesislere giderek yerinde incelemeler yaptık. Hatta tesislerde kısa süreli üretim aşamasında çalışmalara da katıldım. Emet yeni sanayi sitesinde kiraladığımız iş yerinde kültür mantarı üretimi için gerekli tüm ekip ve malzemeleri temin ettik. Hedefimiz ilk etapta her odada 2 ayda 3 ton kültür mantarı üretmek. Tabi ki zamanla yeni yatırımlar ve tesisleşmelerle üretimi artırmayı hedefliyoruz” dedi.

“İstihdama katkı sağlamak istiyoruz”

Üretim ve pazarlama noktasında bir zincir oluşturarak, istihdama katkı sağlamak istediklerini belirten Yağcıklı, ” Kültür mantarı üretimi zahmetli, bir o kadar da emek ve dikkat isteyen bir iş, İşletmeye açacağımız kültür mantarı üretim tesisleriyle işsiz vatandaşlarımıza iş imkanı da sağlamış olacağız. Kültür mantarı üretimine başlayacak olmanın heyecanı içerisindeyim ” diye konuştu.

Ayşe Yağcıklı, 230 metre karelik dükkanda kurulan 60’şar metrekarelik odalarda kültür mantarı yetiştirerek ilk etapta faaliyete geçecek tek odada 2 ayda 3 ton kültür mantarı üretmeyi, üretilen mantarları birinci elden tüketiciye ulaştırmak ve firmalarla da bağlantı yaparak toptan satışlar gerçekleştirmeyi hedeflediğini ifade etti.