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Bugün başladı… 65 yaş üstü herkesi ilgilendiriyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu!

Bugün başladı… 65 yaş üstü herkesi ilgilendiriyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip salgınlarının etkilerini azaltmak, hastalığın hafif geçirilmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla 2023 yılı grip aşısı uygulamasını 15 Eylül itibarıyla başlattıklarını bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yılın bu dönemlerinde sık rastlanan grip salgınlarının etkilerini azaltmak, hastalığın hafif geçirilmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla 2023 yılı grip aşısı uygulamasını 15 Eylül itibarıyla başlattıklarını belirtti.

Bakan Koca paylaşımında, "65 yaş üzeri büyüklerle sağlık koşulları açısından risk grubuna girenler, kronik hastalığı olanlar grip aşılarını ücretsiz olabilir. Lütfen ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı.

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