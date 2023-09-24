Bingöl'de 529 kilo 600 gram esrar ve 3 milyon 158 bin kök kenevir ele geçirildi!

Bingöl'de düzenlenen narkoterör operasyonunda 529 kilo 600 gram esrar ve 3 milyon 158 bin kök kenevir ele geçirildi.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-20 Eylül'de 20 noktada uyuşturucu ile uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik narkoterör operasyonu düzenledi.

Operasyonda 206 kilo 400 gramı toz, 58 kilo 400 gramı kubar olmak üzere 529 kilo 600 gram esrar ve 3 milyon 158 bin 752 kök kenevir ele geçirildi.