Filenin sultanları Belçika'yı yenerek 7'de 7 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu yedinci ve son maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti ve elemeleri namağlup tamamladı.Abone ol
A Milli Kadın Voleybol Takımı Belçika'yı 3-0 yenerek 7'de 7 yaptı. Filenin sultanları olimpiyat elemeleri grubunu ilk sırada tamamladı.
Milli oyuncu Melissa Vargas, 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen elemelerde oynadığı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan "Filenin Sultanları", turnuvayı 21 puanla namağlup zirvede tamamladı. Birincilik kupasını kaptan Eda Erdem Dündar aldı.
İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takım, elemelerde maç kaybetmeyen tek takım oldu.
Üst üste 22 galibiyet
FIVB Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu "dünya 1 numarası" A Milli Kadın Voleybol Takımı, galibiyet serisini de 22 maça çıkardı.
Türkiye, Paris Olimpiyat Elemeleri B grubu 6. maçında lider Japonya'yı 3-1 mağlup ederek 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmayı garantilemişti.
Filenin Sultanları, bu sezon Milletler Ligi'ni kazanarak dünya sıralamasının ilk basamağına çıkmış, ardından Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanmıştı.
Milli Takım böylece katıldığı 3. turnuvayı da zirvede tamamladı.
Salon: Yoyogi
Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Andrew Cameron (Kanada)
Türkiye: Eda Erdem Dündar, Elif Şahin, Derya Cebecioğlu, Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın (Gizem Örge, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Ayça Aykaç, Kübra Akman)
Belçika: Van Gestel, Lemmens, Martin, Stragier, Janssens, Krenicky (Rampelberg, Van de Vyver, Demeyer, Cos, Avermaet)
Setler: 25-14, 25-20, 25-21
Süre: 73 dakika