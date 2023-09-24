BIST 8.039
DOLAR 27,14
EURO 28,93
ALTIN 1.680,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kontrolden çıkan yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapandı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kontrolden çıkan yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapandı!

Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği domates yüklü tır karşı şerite geçip devrildi.

Abone ol

Kaza, Emirdağ ilçesi Başkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş., idaresindeki 33RZ110 salçalık domates yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Karşı şeride geçen araç ardından yol ortasına devrildi. Kazada tırın dorsesinde taşıdığı tonlarca domates ise yol dağıldı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü A.Ş.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası karayolunda trafik bir süreliğine tek şeritten sağlanırken, tır sürücüsünün Konya’dan aldığı domatesleri salça yapılmak üzere Eskişehir’e götürdüğü belirtildi. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin Hollanda Büyükelçiliği önünde skandal olay! Dışişleri’nden sert tepki
Türkiye'nin Hollanda Büyükelçiliği önünde skandal olay! Dışişleri’nden sert tepki
'Neden yan baktın' dediler, genci AVM'de öldüresiye dövdüler!
'Neden yan baktın' dediler, genci AVM'de öldüresiye dövdüler!
Kütahya'da girişimci kadın kültür mantarı üretim tesisi kurdu!
Kütahya'da girişimci kadın kültür mantarı üretim tesisi kurdu!
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan ödül töreninde gaf! Müzik ile ezanı karıştırdı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan ödül töreninde gaf! Müzik ile ezanı karıştırdı
Kuzey Kore, Rusya gibi Çin'le de işbirliğini güçlendirecek
Kuzey Kore, Rusya gibi Çin'le de işbirliğini güçlendirecek
Bugün başladı… 65 yaş üstü herkesi ilgilendiriyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu!
Bugün başladı… 65 yaş üstü herkesi ilgilendiriyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu!
Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü
Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü
1,5 milyon dolar değerindeki tarihi Buda heykeli Los Angeles'taki galeriden çalındı
1,5 milyon dolar değerindeki tarihi Buda heykeli Los Angeles'taki galeriden çalındı
Lavrov'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e tahıl koridoru yanıtı: Bize yalan söylendi
Lavrov'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e tahıl koridoru yanıtı: Bize yalan söylendi
Nükleer Düzenleme Kurumu'na personel alınacak
Nükleer Düzenleme Kurumu'na personel alınacak
Formula 1 Japonya Grand Prix'ssinde zafer Verstappen'in
Formula 1 Japonya Grand Prix'ssinde zafer Verstappen'in
7 ilde uyuşturucu operasyonu! 72 zehir taciri yakalandı, Bakan Ali Yerlikaya görüntüleri paylaştı
7 ilde uyuşturucu operasyonu! 72 zehir taciri yakalandı, Bakan Ali Yerlikaya görüntüleri paylaştı