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"Sanat Güneşi", 27 yıl önce bizlere veda etmişti

"Sanat Güneşi", 27 yıl önce bizlere veda etmişti

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden besteci ve ses sanatçısı Zeki Müren'in vefatının 27'nci yılı dolayısıyla Bursa'daki kabri başında anma töreni düzenlendi.

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 "Sanat Güneşi"nin Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında ölümünün 27'nci yılı kapsamında yapılan anma törenine, sanatçının yakınları, dostları, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı yöneticileri, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Yeğeni Özlem Güner, törende yaptığı konuşmada, onun ailesi olmaktan yaşadıkları gururu dile getirdi.

Müren'in tüm mal varlığını TEV ve TSK vakıflarına bıraktığını, bu konuda kendilerinin de mutlu olduğunu dile getirdi.

Bursa ve İzmir'de farklı anma törenlerinin yapılacağını belirten Güner, şöyle devam etti:

"Bugün Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nde ve 27 Eylül Çarşamba günü de hayatını kaybettiği İzmir'de bir anma töreni gerçekleştireceğiz. Onun adını yaşatacak ve onun yaptıklarını sevenlerine taşıyacak, tüm dünyaya duyuracak bir film hazırlığındayız. İnşallah her şey çok güzel olur çünkü Zeki Müren de bizi görüyor, onu gülümseten şeyler yapmayı sürdürmek istiyoruz."

Tören, duaların ardından sona erdi.

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