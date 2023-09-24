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Ünlü prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti

Ünlü prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti

Orkestra şefi Tarık Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ünlü prodüktör Naci Bayşu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Bayşu'nun uzun süredir rahatsızlıklar yaşadığı ve tedavi gördüğü öğrenildi.

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Müzik dünyasında önemli işlere imza artan prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti. Bayşu'nun ölüm haberini orkestra şefi Tarık Sezer, Instagram hesabından duyurdu.

Sezer paylaşımında, "Sevgili Naci Bayşu’yu kaybettik. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği, Naci Bayşu'nun kaybının müzik dünyasında büyük bir boşluk bıraktığını belirterek, "Müzik dünyasının değerli ismi, sektöre verdiği destekleri asla unutmayacağımız Naci Bayşu'yu kaybettik" mesajını paylaştı.

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