BIST 8.039
DOLAR 27,14
EURO 28,93
ALTIN 1.680,29
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Zakkum Bursa’da hayranlarının karşısına çıktı

Zakkum Bursa’da hayranlarının karşısına çıktı

Türkiye'de rock müziğinin öncü gruplarından olan Zakkum, Bursalı hayranları ile bir araya geldi.

Abone ol

Zakkum, Bursa'da verdiği konserde hayranları ile bir araya geldi. Grubun solisti Yusuf Demirkol, "Bursa çok hareketli bu gece. Her yerde etkinlik var. Sizleri böyle görmekten dolayı çok mutluyuz hoş geldiniz" diyerek konserin startını verdi. 'Dile Kolay' adlı şarkı ile başlayan grup, 'Müsaade Senin' ve 'Seni Rastgele Sevmedim' adlı şarkılarıyla devam etti. Duygu yüklü şarkılarıyla açılışı yapan Zakkum, devamında da Bursalı müzikseverlere romantik anlar yaşattı. Sahne performansı ve enerjisi ile grup, kendilerini dinlemeye gelenlere keyifli anlar yaşattı.

‘Hatıran Yeter’ şarkısını Atatürk için seslendirdi

Ferdi Tayfur’un unutulmaz eserlerinden ‘Hatıran Yeter’ şarkısına yaptıkları cover ile büyük beğeni toplayan Zakkum grubu alkış yağmuruna tutuldu. Grup, şarkıyı arka vizyonda Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüleri eşliğinde seslendirdi.

Repertuvarlarının ikinci bölümünde popüler şarkılarına yer veren grubun 'Acıta Acıta', 'Ben Ne Yangınlar Gördüm', 'Anason' ve 'Ahtapotlar' gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarını müzikseverler hep bir ağızdan seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede Zakkum grubunun üyeleri, gecenin sonunda dinleyicilerine teşekkür ederek, burada olmaktan duydukları mutluluğu paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Eğlence mekanında yakalanmamak için kendilerini tuvalete kilitlemişlerdi! Kadınlar Jandarmadan kaçamadı
Eğlence mekanında yakalanmamak için kendilerini tuvalete kilitlemişlerdi! Kadınlar Jandarmadan kaçamadı
Emeklilerden Bakan Göktaş'a "ücretsiz toplu ulaşım" mektubu
Emeklilerden Bakan Göktaş'a "ücretsiz toplu ulaşım" mektubu
Fatih Terim'in kızı Buse Terim 25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını açıkladı
Fatih Terim'in kızı Buse Terim 25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını açıkladı
"Sanat Güneşi", 27 yıl önce bizlere veda etmişti
"Sanat Güneşi", 27 yıl önce bizlere veda etmişti
Seçim sonrası zamları iliklerimize kadar hissedeceğiz! Vergi uzmanı şimdiden açıkça uyardı!
Seçim sonrası zamları iliklerimize kadar hissedeceğiz! Vergi uzmanı şimdiden açıkça uyardı!
Ukrayna’dan Rusya’yla barış için 10 şart! Madde madde açıkladılar
Ukrayna’dan Rusya’yla barış için 10 şart! Madde madde açıkladılar
Ünlü prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti
Ünlü prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş: 450 milyon TL kaynak aktardık
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş: 450 milyon TL kaynak aktardık
Bursa'da aynı firmaya ait iki beton mikseri kontrolden çıkarak kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Bursa'da aynı firmaya ait iki beton mikseri kontrolden çıkarak kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
TEKNOFEST için İzmir'de İZBAN ve otobüs seferleri artırılacak
TEKNOFEST için İzmir'de İZBAN ve otobüs seferleri artırılacak
MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde PKK'ya darbe
MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde PKK'ya darbe
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Uluslararası Uzay Kongresi'ne katılacak
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Uluslararası Uzay Kongresi'ne katılacak