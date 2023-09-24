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Fatih Terim'in kızı Buse Terim 25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını açıkladı

Fatih Terim'in kızı Buse Terim 25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını açıkladı

Fatih Terim'in kızı Buse Terim son yıllarda sosyal medya paylaşımlarıyla ve takipçilerine verdiği yanıtlarla öne çıkıyor. Uzun bir süre kilo vermek için uğraşan ve sosyal medyada bu konuda zorbalığa da maruz kalan Terim, 25 kilo vermesinin sırrını paylaştı.

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Fatih Terim'in kızı Buse Terim sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıllarda 7 ayda 25 kilo vererek dikkat çeken Terim tarzıyla da adından söz ettiriyor.

Sabah'tan Merve Yurtyapan'a konuşan Buse Terim zayıflamak için çok uğraştığını ifade etti. Hem diyet yapıp hem de yoğun bir spor programı uygulayan Terim, 7 ayda 25 kilo verip 57 kiloya düşmesine dair sırrını da paylaştı.

Tatilde bile sporu bırakmayan, gittiği her yerde fitness yapan Terim, artık bu durumu yaşam biçimi haline getirdi.

Buse Terim zayıflama sırrını anlatırken "Benim hayatım diyetlerle geçti diyebilirim. Ama son senelerde dengeli beslenmeyi öğrendim. Böylece kilo verebildim. Şimdi de kendi dengemi çok güzel kuruyorum. Bir gün yemeği fazla kaçırıyorsam ertesi gün daha az yiyerek kilomu koruyorum" dedi.

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