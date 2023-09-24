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Eğlence mekanında yakalanmamak için kendilerini tuvalete kilitlemişlerdi! Kadınlar Jandarmadan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eğlence mekanında yakalanmamak için kendilerini tuvalete kilitlemişlerdi! Kadınlar Jandarmadan kaçamadı

Aydın Yenipazarı ilçesinde bir eğlence mekanında Jandarma ekiplerinin kaçak göçmenlere yönelik yaptığı operasyonda yaklanmamak için kendilerini tuvalete kilitleyen kadınlar Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda Yenipazar ilçesinde bir eğlence mekanında yabancı uyruklu şahısların yasa dışı konsomatris olarak çalıştığını tespit eden ekipler, harekete geçti.

Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, yapılan araştırmaların ardından mekana baskın düzenledi. Baskın esnasında saklanmak isteyen 4 yabancı uyruklu kadın, kendilerini mekanın tuvaletine kilitledi. Jandarmanın dikkatinden kaçamayan N.D., I.M., Z.T. ve B.N. isimli 4 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

İşletme sahibine 6735 sayılı Uluslararası İş Kanunu'na göre kişi başı 35 bin 815 TL olmak üzere toplam 143 bin 260 TL idari para cezası uygulandı. Yakalanarak gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıslar ise işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

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