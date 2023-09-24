TMO: Fındık alım fiyatlarına güncelleme yapılmayacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO fındık alım fiyatlarının güncellenme durumuna ilişkin, "Burada üreticinin kaybettiği bir husus yok. Üreticimiz bizim açıkladığımız referans fiyatlarının üzerinde satması halinde onun aleyhine bir durum söz konusu değil, aksine lehine bir durum söz konusudur. Dolayısıyla güncellemeye de ihtiyaç yoktur" dedi.

Abone ol

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO’nun fındık alım sürecine ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Fındık alımlarının çok fazla artmadığını dile getiren Güldal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan TMO’nun fındık alım fiyatlarının Levant kalitede 82 buçuk lira, Giresun kalitede ise 84 lira olarak açıklandığını hatırlattı. Güldal, fındık fiyatının açıklandığı gün itibarıyla iyi bir fiyat olduğunu söyleyerek, "Ama fındıkta hasat dönemi başlamasıyla beraber rekoltenin beklenen kadar olmadığı anlaşıldı. Hasat devam ettikçe bu daha bariz ortaya çıktı. Başlangıçta 700-800 bin ton söz edilirken, bakanlığımız 725 bin ton rekolte tahmini açıkladı. Tahmin olduğu için yanılma payı da vardır. Hasat dönemiyle beraber bu rekoltenin daha az gerçekleşeceği anlaşılmış oldu. Bundan dolayı da fiyatların yükselmesi devam etti. Açıklamış olduğumuz alım fiyatlarımız serbest piyasada biraz daha yukarı doğru gitti ve gitmeye devam ediyor" dedi.

"Fındık son günlerde artık hiç bize arz olmaz duruma geçti"

Güldal, piyasada fındık fiyatlarının mevcut durumda 100 lira civarında olduğunu belirterek, "Üreticilerimiz bu noktada kendi menfaatlerine olan ticareti yapmakta serbestler. Kendileri için uygun olan fiyatı buldukları, gördükleri anda da satabilmekteler. Fındıkla ilgili bizim alım kampanyamız devam ediyor. Şu anda 35 tane merkezimizde fındık alımına devam ediyoruz. Ama ilk haftalarda gelen yoğun fındık ya da gelmesi beklenen fındık bir miktar gelmekle beraber son günlerde artık bize hiç arz olmaz duruma geçti. Bunu da üreticinin menfaatinin serbest piyasaya veya tüccara olduğunu düşünüyoruz. Bundan da işin doğrusu memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Fındık fiyatlarında güncelleme olmayacak

TMO’nun fındık alım fiyatlarına güncelleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin de konuşan Güldal, şunları aktardı:

"Burada üreticinin kaybettiği bir husus yok. Yani bizim açıkladığımız fiyatlar zaten referans fiyatlarıdır. ‘O fiyatın altında olursa biz alırız’ demektir. Üreticimiz bizim açıkladığımız referans fiyatlarının üzerinde satması halinde onun bir üretici aleyhine bir durum söz konusu değil, aksine lehine bir durum söz konusudur. Dolayısıyla güncellemeye de ihtiyaç yoktur. Zaten az olan rekoltesi az görünen bir fındığın devletin serbest piyasayla yarışması, fiyatı yükseltmesi bir anlam da ifade etmemektedir. Orada mutlaka bir piyasa dengesi oluşacaktır."

"Aralık ayı sonuna kadar herhangi bir satış politikamız söz konusu değildir"

Güldal, bir önceki yılda fındık rekoltesinin yüksek olduğunu hatırlatarak, "TMO ya da ciddi miktarda ürün arzı olmuştu. Devir stoklarımız var. Aralık ayı sonuna kadar herhangi bir satış politikamız söz konusu değildir. Bizim aralık ayı sonuna kadar alım yapma görevimiz var. Ama üreticimiz TMO’ya satar, piyasaya satar. O kendi tercihi olacaktır. Bu noktada bir sıkıntı olmaz. Bizim stoklarımız yeterlidir" ifadelerine yer verdi.