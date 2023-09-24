BIST 8.039
DOLAR 27,14
EURO 28,93
ALTIN 1.680,29
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Nahçıvan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Nahçıvan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti için yarın Nahçıvan'a gidecek.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ele alınacak, Karabağ’daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Erdoğan ile Aliyev'in, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın temel atma törenine katılmaları ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirmeleri öngörülüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji tarih verip uyardı sağanak geliyor! İstanbul dahil birçok il listede
Foto Galeri Meteoroloji tarih verip uyardı sağanak geliyor! İstanbul dahil birçok il listede Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bebek'te 'kısa mesafe' cinayeti! Taksiciyle tartışan gençler bıçaklı saldırıya uğradı
Bebek'te 'kısa mesafe' cinayeti! Taksiciyle tartışan gençler bıçaklı saldırıya uğradı
Vah Fatih! Tüh Gülben! Atatürk'e haraket eden çocuğa şok tepki Erdoğan Aktaş yazdı
Vah Fatih! Tüh Gülben! Atatürk'e haraket eden çocuğa şok tepki Erdoğan Aktaş yazdı
Ailesinin 25 yıldır bir odada hapsettiği kadın kurtarıldı
Ailesinin 25 yıldır bir odada hapsettiği kadın kurtarıldı
Emekliye Ocak ayından önce zam var mı? Cevdet Yılmaz açıkladı
Emekliye Ocak ayından önce zam var mı? Cevdet Yılmaz açıkladı
İlk yerli ve milli sürücüsüz metro aracı sefere çıkmaya hazır
İlk yerli ve milli sürücüsüz metro aracı sefere çıkmaya hazır
Samsun'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı
Samsun'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu! Milyonlarca kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu! Milyonlarca kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi
TMO: Fındık alım fiyatlarına güncelleme yapılmayacak
TMO: Fındık alım fiyatlarına güncelleme yapılmayacak
MSB: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Adıyaman'da feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Adıyaman'da feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Kentsel dönüşüm için yeni düzenleme! İstanbul'a özel birim düşük faiz ve uygun taksit seçeneği
Kentsel dönüşüm için yeni düzenleme! İstanbul'a özel birim düşük faiz ve uygun taksit seçeneği
Mazhar Alanson konseri, Üsküdar'da kültür sanat sezonunu başlattı
Mazhar Alanson konseri, Üsküdar'da kültür sanat sezonunu başlattı