Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Nahçıvan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti için yarın Nahçıvan'a gidecek.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ele alınacak, Karabağ’daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Erdoğan ile Aliyev'in, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın temel atma törenine katılmaları ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirmeleri öngörülüyor.