Meteoroloji tarih verip uyardı sağanak geliyor! İstanbul dahil birçok il listede
Günlerdir süren sıcak hava bu hafta da devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Pazartesiden itibaren özellikle batı bölgelerinde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüşler yaşanacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Ortalamanın üzerinde seyreden sıcaklıklar Pazartesi gününe kadar bu değerleri koruyacak. Hafta başından itibaren Marmara ve Ege bölgelerinde sıcaklıkların 3-4 derece düşmesi bekleniyor.
Pazartesi günü Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olacak yağışların perşembe günü Marmara ve Ege bölgelerinde de etkili olması bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde perşembe sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi. Meteoroloji'nin perşembe ve cuma günlerine dair yayımladığı hava durumu haritaları dikkat çekiyor.
Bugün hava nasıl olacak?: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Van çevreleri ile Malatya'nın kuzeyi, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında da önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.