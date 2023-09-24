Meteoroloji tarih verip uyardı sağanak geliyor! İstanbul dahil birçok il listede

Bugün hava nasıl olacak?: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Van çevreleri ile Malatya'nın kuzeyi, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.