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Samsun'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı

Samsun'da narkotik polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonda 2 bin 739 kapsül sentetik ecza, 130 gram sentetik bonzai hammaddesi, 1 kilo hammaddeli sıvı karışım, 700 gram aseton, 14 gram metamfetamin, 6,50 gram esrar, 11 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 kişi, resmi belgede sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 kişinin de aralarında bulunduğu 16 kişi yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

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