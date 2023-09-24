Samsun'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı

Samsun'da narkotik polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonda 2 bin 739 kapsül sentetik ecza, 130 gram sentetik bonzai hammaddesi, 1 kilo hammaddeli sıvı karışım, 700 gram aseton, 14 gram metamfetamin, 6,50 gram esrar, 11 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 kişi, resmi belgede sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 kişinin de aralarında bulunduğu 16 kişi yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.