Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu! Milyonlarca kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır Lice'de Jandarma ekiplerinin 3 farklı mahallede yapılan uyuşturucu operasyonunda terörün finans kaynağına darbe vuruldu. Operasyonda milyonlarca kök skunk ve kenevir bitkisinin ele geçirildiği operasyonda 1,5 ton işlenmiş esrar ele geçirilirken, 8 şüpheli yakalandı.

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Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi Akçabudak, Bayırlı ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında düzenlenen "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Ataş" ve Silvan ilçesi Dolaplıdere Mahallesi kırsalında düzenlenen "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Uzman Jandarma III. Kademeli Çavuş Sinan Uçan" operasyonlarında 1 ton 451 kilo 750 gram kubar esrar ve 80 kilo 215 gram toz esrar olmak üzere toplam 1 ton 531 ton 965 gram esrar maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonda 2 milyon 850 bin 160 kök skunk bitkisi ve 834 bin kök kenevir bitkisi olmak üzere toplamda 3 milyon 684 bin 160 kök esrar bitkisinin de imha edildiği belirtildi. Olaya ilişkin yakalanan 8 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Lice ilçesinde Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonda 2 ton 120 kilogram esrar ve 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir ele geçirilmişti.