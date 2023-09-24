Vah Fatih! Tüh Gülben! Atatürk'e haraket eden çocuğa şok tepki Erdoğan Aktaş yazdı

Fatih Altaylı Atatürk'e hakaret eden öğrencinin tüm öğretmenlerinin öğretmenlik yetkilerinin elinden alınmasını, "peydahladılar" dediği anne ve babasının cezalandırılmasını istedi. Gülben Ergen de "Nefesi boğazına tıkansın, çıkamasın inşallah şerefsiz" dedi. Her iki isme tepki gösteren yazar Erdoğan Aktaş, "Oysa iki yanlıştan bir doğru çıkmayacağına siyasi tarihimizde defalarca tanık olduk." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Üsküdar'da lise öğrencisi 17 yaşındaki A.E.S., Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik hareketlerde bulunmaktan tutuklandı.

Tepki çeken görüntülere ilişkin kamuoyunun önde gelen isimlerinin tepkisi de bir o kadar sert oldu. Fatih Altaylı, kendi internet sitesinde "Öncelikle bunun ana babası cezalandırılmalı. Böyle terbiyesiz, böyle edepsiz bir çocuk yetiştirdikleri, doğru düzgün bir evlat yetiştiremedikleri için. Peydahladıkları çocuğa, sevmese bile ölmüş bir insana edepsizce hareketlerle hakaret etmemek gerektiğini öğretmedikleri için." ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen de sosyal medya hesabından "Nefesi boğazına tıkansın, çıkamasın inşallah şerefsiz. Bu saygısız, minnetsiz, edepsizin tutuklanması yetmez! Sınır dışı edilsin! O sırıtan yüzü gülmez bilemez olsun!" diye yazması tartışmaları alevlendirdi.

Yazar Erdoğan Aktaş, tv100'deki "Ah çocuk! Vah Fatih! Tüh Gülben!" başlıklı yazısında gösterilen tepkileri değerlendirdi.

"Yazık ki ne yazık!"

İki yanlıştan bir doğru çıkmayacağına siyasi tarihte defalarca tanık olduklarını belirten Aktaş, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Vah ki vah! Yazık ki ne yazık! Mesele, bu terbiyesizliği yapan tek bir kişinin cezalandırılması olmamalı. Mesele, bu terbiyesizliği doğuran iklimi değiştirebilmek.

Yoksa bu terbiyesizliği yapmaya devam eden çok kişi çıkar. Bu değişim de yanlışa yanlışlıkla, kabalığa kabalıkla karşılık vermekle olmuyor. Olmaz da.

Ah çocuk! Sen ne yaptın? Vah Fatih! Bu şekilde nereye varırız? Tüh Gülben! Bu kadar hiddet başka bir şiddeti doğurmaz mı?"