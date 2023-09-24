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Kediyi acil ameliyata aldılar! Midesinde saç tokası olduğu belirlendi!

Kediyi acil ameliyata aldılar! Midesinde saç tokası olduğu belirlendi!

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sahipsiz kedisinin midesindeki saç tokası, belediyenin hayvan hastanesindeki cerrahi operasyonla alındı.

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Bilecik'ten hayvanseverler tarafından Osmaneli Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen kedinin rahatsızlığını tespit etmek için muayenesi yapıldı.

Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Veteriner Hekim Abdullah Tetik, AA muhabirine, mahalle sakinleri tarafından kedinin donanımlı hastaneye getirildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Kedimiz merkezimize getirildiğinde herhangi bir kırık veya yaralanmasının olmadığını tespit ettik. Çektiğimiz endoskopi sonucu kedinin toka parçaları ve kıl yumağının bağırsağı tıkadığını tespit ettik. Yaklaşık bir saatlik operasyon sonrası midesinden bağırsağına ilerleyen toka bağırsak ameliyatı ile çıkarıldı. Duyarlı vatandaşlarımızın sayesinde kedimizin tedavisini gerçekleştirdik. Tamamen iyileştikten sonra doğal ortamına bırakacağız. "

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