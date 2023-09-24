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Mersin'deki Aya Tekla Yeraltı Kilisesi'nde ayin yapıldı

Mersin'deki Aya Tekla Yeraltı Kilisesi'nde ayin yapıldı

Mersin'in Silifke ilçesindeki Aya Tekla Yeraltı Kilisesi'nde isim bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi.

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Mersin Katolik Kilisesi baş rahibi Roshan Cordeiro'nun yönettiği ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okundu, dua edildi.

Mersin Katolik Kilisesi baş rahibi Cordeiro, gazetecilere, önemli bir günde bir araya geldiklerini belirterek, "Aya Tekla, Hristiyanlığın en eski azizesi ve Aziz Pavlus'un yoldaşı. Cemaatimiz için burası çok önemli bir yer. Azize Tekla'nın bayramını kutluyoruz. Cemaat olarak 95 kişiyle ayin yapmak ve dua etmek için kiliseye geldik. Bugün gerçekten bizim için mutlu bir gün." diye konuştu.

Katılımcılar, ayinin ardından Silifke'ye 4 kilometre uzaklıktaki bölgede bulunan kilise ve çevresindeki mağaraları gezdi.

Programa, ABD Adana Konsolosu Catherine J. Westley de katıldı.

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