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Trafik magandası hem canını hem trafiği tehlikeye attı! Motosikletini yatarak kullandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Trafik magandası hem canını hem trafiği tehlikeye attı! Motosikletini yatarak kullandı

Bursa Osmangazi'de motosiklet sürüsü motosikletini yatarak kullandı. Hem canını hem trafiği tehlikeye atan sürücünün o anları kameralara yansıdı.

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Merkez Osmangazi ilçesinde koruyucu elbisesi olmayan bir sürücü, seyir halindeyken motosikletinin üzerine uzandı. Yatarak motosiklet kullanan sürücü, hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Tehlikeli yolculuğu gören bir araç sürücüsü ise o anları araç kamerasıyla kaydetti. Görüntüde sürücünün yüzüstü yatarak motosikleti kullandığı ve hızla ilerlediği görüldü. Bir süre bu şekilde seyreden motosikletli gözden kayboldu.

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