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İzmir'de kaybolan Down sendromlu kişi aranıyor!

İzmir'de kaybolan Down sendromlu kişi aranıyor!

İzmir'in Karaburun ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 30 yaşındaki Down sendromlu Durukan Hamamcı'yı arama çalışmalarına devam ediliyor.

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Çalışmaların ikinci gününde ekipler, Kösedere Mahallesi çevresindeki ormanlık alanda faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Arama çalışmalarında dron ve iz sürme köpekleri ile termal kameralar da kullanılıyor. Çalışmalara AFAD da destek veriyor.

İlçeye bağlı Kösedere Mahallesi'nde yaşayan Durukan Hamamcı için dün ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı.

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