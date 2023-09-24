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Uyuşturucu tacirlerinin taktiği pes dedirtti! Havalimanında halıya emdirilmiş 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Uyuşturucu tacirlerinin taktiği pes dedirtti! Havalimanında halıya emdirilmiş 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından kargo bölümüne gelen halıya emdirilmiş halde 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

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Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince yurt dışına gönderilmek üzere İstanbul Havalimanı hızlı kargo bölümüne gelen bir kargo risk analizi ve hedefleme çalışmaları çerçevesinde incelemeye alındı.

Hassas burunlu narkotik dedektör köpekleri ile yapılan aramada köpeklerin kargo gönderisine tepki vermesi üzerine ekiplerce kargo paketi açıldı. Kargonun içinden kağıt ruloya sarılı halde 2 adet halı çıktı.

Halıları incelemeye alan ekiplerin halıların bazı yerlerinde sertlik ve renk farklılığı gözlemlemesi üzerine sürüntü yöntemiyle beyaz renkte kristalize madde çıkarılıp numune alındı.

Alınan numunenin uyuşturucu test kitiyle analizi neticesinde maddenin metamfetamin olduğu tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince uygulanan ayrıştırma işlemleri neticesinde yaklaşık 18 milyon lira değerinde 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmaya Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.

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