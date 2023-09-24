Bolu'da korkunç kaza! traktörle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Bolu Göynük'te kontrolden çıkan otomobil traktöre çarptı. Meydana gelen kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü hayatını kaybederken eşi yaralandı.Abone ol
Kaza, D-170 Bilecik-Sakarya-Nallıhan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyreden S.K. idaresindeki 54 HA 841 plakalı otomobil, Göynük mevkinde Z.D. yönetimindeki 14 BP 211 plakalı traktörün römorkuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü yaralanırken, eşi Emine K. hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Göynük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.