BIST 8.039
DOLAR 27,14
EURO 28,93
ALTIN 1.680,29
HABER /  SAĞLIK

"Karnım ağrıyor" diye hastaneye giden kadından 4,5 kiloluk kitle çıktı!

"Karnım ağrıyor" diye hastaneye giden kadından 4,5 kiloluk kitle çıktı!

Konya'da karın ağrısı, şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran 43 yaşındaki kadının karnından 4,5 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Abone ol

Merkez Selçuklu ilçesindeki Farabi Hastanesine giden kadının muayenesinde, karnında kitle olduğu tespit edildi.

Tetkiklerin ardından ameliyata alınan hastanın karnından, 4,5 kilogram ağırlığında kitle alındı.

Ameliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatih Yağbasan, gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyonun 5 saat sürdüğünü söyledi.

Hastanın karnında 6 aylık hamile büyüklüğünde şişliğinin olduğunu aktaran Yağbasan, "Ultrasonda yaklaşık 25 santimetre büyüklüğünde miyom kitlesinin rahim arkasında oluştuğunu, bunun da karın içini doldurduğunu tespit ettik. Detaylı bir inceleme başlattık. MR ve rahim içi biyopsi işlemlerini tamamladık. Bu tür kitlelerin kötü huylu olabileceğini düşünüp yumurtalık ve rahimle beraber çıkarılmasına karar verdik. Herhangi bir organa zarar vermeden cerrahi operasyonu başarılı bir şekilde tamamladık." diye konuştu.

Yağbasan, ameliyatı, hastanenin Genel Cerrahi Doktoru Prof. Dr. Mehmet Metin Belviranlı ve Üroloji Uzmanı Op. Dr. Akın Yolaş ile gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kütahya'da üstüne ağaç devrilen adam hayatını kaybetti
Kütahya'da üstüne ağaç devrilen adam hayatını kaybetti
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'daki ikinci yarışta 4. oldu
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'daki ikinci yarışta 4. oldu
Rus Barış Gücü açıkladı: Karabağ'da sivillere baskı yok!
Rus Barış Gücü açıkladı: Karabağ'da sivillere baskı yok!
Özgür Özel'den yerel seçim mesajı: Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız
Özgür Özel'den yerel seçim mesajı: Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız
Uyuşturucu tacirlerinin taktiği pes dedirtti! Havalimanında halıya emdirilmiş 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Uyuşturucu tacirlerinin taktiği pes dedirtti! Havalimanında halıya emdirilmiş 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Uyuşturucuyu halıya emdirmişler! Havalimanında yakalandılar!
Uyuşturucuyu halıya emdirmişler! Havalimanında yakalandılar!
Bolu'da korkunç kaza! traktörle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Bolu'da korkunç kaza! traktörle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Çorum'da anne ile kızının tartışmasında kan aktı
Çorum'da anne ile kızının tartışmasında kan aktı
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 48 şüpheli yakalandı!
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 48 şüpheli yakalandı!
İzmir'de kaybolan Down sendromlu kişi aranıyor!
İzmir'de kaybolan Down sendromlu kişi aranıyor!
Mersin'deki Aya Tekla Yeraltı Kilisesi'nde ayin yapıldı
Mersin'deki Aya Tekla Yeraltı Kilisesi'nde ayin yapıldı
Kayıtsız Suriyeliler için son gün! Yasal işlem başlatılacak.
Kayıtsız Suriyeliler için son gün! Yasal işlem başlatılacak.