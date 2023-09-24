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Adana'da 2 işçi kimyasal atık havuzuna düştü: 1 ölü

Adana'da 2 işçi kimyasal atık havuzuna düştü: 1 ölü

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde kimyasal atık havuzuna düşen iki işçiden biri yaşamını yitirdi.

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Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde bulunan arıtma tesisindeki kimyasal atık havuzuna iki işçinin düşmesi üzerine görevliler, durumu itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, atık havuzuna düşen iki işçiyi bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde işçilerden Y.Ş'nin (41) hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer yaralı işçi, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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