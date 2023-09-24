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Antalya'da hareketli anlar! Alkollü aday sürücü ortalığı birbirine kattı

Antalya'da hareketli anlar! Alkollü aday sürücü ortalığı birbirine kattı

ANTALYA'da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü, kaldırıma çarpınca ekipler tarafından yakalandı.

Antalya'da hareketli anlar! Alkollü aday sürücü ortalığı birbirine kattı

Olay, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2339. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kavga ihbarına giden Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, olay yerine geldiklerinde kaçan 07 ATY 978 plakalı otomobilin peşine takıldı.

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Antalya'da hareketli anlar! Alkollü aday sürücü ortalığı birbirine kattı

Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sırasında aracı kullanan sürücü kaldırıma çarpınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüsünün F.C.Ç. (21) olduğu belirlendi.

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Antalya'da hareketli anlar! Alkollü aday sürücü ortalığı birbirine kattı

Araçta yapılan aramada 1 adet tabanca ve çok sayıda yeşil reçeteli olduğu değerlendirilen ambalajda ilaçlar çıktı.

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Antalya'da hareketli anlar! Alkollü aday sürücü ortalığı birbirine kattı

Kelepçelenerek gözaltına alınan F.C.Ç.'nin yapılan kontrolde 1.14 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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