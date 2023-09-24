Antalya'da hareketli anlar! Alkollü aday sürücü ortalığı birbirine kattı
ANTALYA'da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü, kaldırıma çarpınca ekipler tarafından yakalandı.
Olay, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2339. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kavga ihbarına giden Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, olay yerine geldiklerinde kaçan 07 ATY 978 plakalı otomobilin peşine takıldı.
Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sırasında aracı kullanan sürücü kaldırıma çarpınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüsünün F.C.Ç. (21) olduğu belirlendi.
Araçta yapılan aramada 1 adet tabanca ve çok sayıda yeşil reçeteli olduğu değerlendirilen ambalajda ilaçlar çıktı.
Kelepçelenerek gözaltına alınan F.C.Ç.'nin yapılan kontrolde 1.14 promil alkollü olduğu tespit edildi.