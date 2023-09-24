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Nevşehir'de minibüsün çarptığı İki yayadan biri öldü, 6 araç hasar gördü

Nevşehir'de minibüsün çarptığı İki yayadan biri öldü, 6 araç hasar gördü

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde minibüsün çarptığı iki yayadan biri yaşamını yitirdi, park halindeki 6 araç hasar gördü.

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Aksalur Mahallesi Cami Sokak'ta M.A'nın kullandığı minibüs, park halinde bulunan 6 araç ile yol kenarında yürüyen M.D. ve P.Y'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü M.A. ile P.Y, Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan P.Y'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

M.D'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

Kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

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