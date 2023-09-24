BIST 8.039
DOLAR 27,14
EURO 28,93
ALTIN 1.680,29
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Yeni Opel Corsa'ya 2023'ün en iyi yeni tasarımı ödülü

Yeni Opel Corsa'ya 2023'ün en iyi yeni tasarımı ödülü

Yeni Opel Corsa, Alman otomobil dergisi Auto Motor & Sport tarafından düzenlenen 'autonis' ödüllerinin B segmenti kategorisinde '2023'ün En İyi Yeni Tasarımı' ödülünü kazandı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Almanya ve İngiltere'de 2021 ve 2022 yılında 'sınıfının en çok satan otomobili' olan Opel Corsa, bu yıl 18'incisi düzenlenen 'autonis' ödüllerinde 'En İyi Yeni Tasarım' ödülüne layık görüldü.

Opel Vizör'ün ön cephesi ve tamamen dijital kokpiti ile yeni Corsa'nın tasarımı, 14 bin 507 dergi okurundan oluşan bağımsız jürinin seçimi oldu. Pek çok ülkede 'sınıfının en çok satan otomobili' unvanıyla rakiplerinin açık ara önündeki Corsa'nın yeni ödülü düzenlenen törenle sahibini buldu.

Şimşek logolu markanın sınıfında en çok satan modeli, 'B Segmenti Otomobil' kategorisinde yüzde 53,7 oy yoğunluğuyla ödülünü aldı. Böylece Opel, 'autonis' tasarım ödülünün üst üste ikinci kez sahibi oldu. 11 farklı segment kapsamında yapılan yarışmada toplam 105 aday yer aldı.

'Elektrikliye geçiş hamlemize büyük bir ivme kazandırıyor'

Stuttgart'ta düzenlenen törende, Auto Motor & Sport Test ve Teknoloji Başkanı Jens Dralle'den ödülü, Opel İletişim Başkanı Harald Hamprecht aldı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Hamprecht, 'Yeni Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı cesur ve yalın. Bu otomobil pratikliği, sürüş keyfiyle birleştiriyor ve duyguları harekete geçiriyor. Ayrıca, tamamen elektrikle çalışıyor ve elektrikliye geçiş hamlemize büyük bir ivme kazandırıyor. Opel olarak oylama sonucundan çok memnunuz.' ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Nevşehir'de minibüsün çarptığı İki yayadan biri öldü, 6 araç hasar gördü
Nevşehir'de minibüsün çarptığı İki yayadan biri öldü, 6 araç hasar gördü
İstanbul'da sebze yüklü TIR devrildi! Sebzeler yola saçıldı
İstanbul'da sebze yüklü TIR devrildi! Sebzeler yola saçıldı
Avrasya Tüneli günlük geçiş rakamları garantiyi aştı
Avrasya Tüneli günlük geçiş rakamları garantiyi aştı
Adana'da 2 işçi kimyasal atık havuzuna düştü: 1 ölü
Adana'da 2 işçi kimyasal atık havuzuna düştü: 1 ölü
İran'da kum fırtınası: 2 bin 107 kişi hastanelere başvurdu!
İran'da kum fırtınası: 2 bin 107 kişi hastanelere başvurdu!
'Şarkiyatçılık' kitabıyla akıllara kazınan yazar: Edward Said
'Şarkiyatçılık' kitabıyla akıllara kazınan yazar: Edward Said
"Karnım ağrıyor" diye hastaneye giden kadından 4,5 kiloluk kitle çıktı!
"Karnım ağrıyor" diye hastaneye giden kadından 4,5 kiloluk kitle çıktı!
Kütahya'da üstüne ağaç devrilen adam hayatını kaybetti
Kütahya'da üstüne ağaç devrilen adam hayatını kaybetti
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'daki ikinci yarışta 4. oldu
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'daki ikinci yarışta 4. oldu
Rus Barış Gücü açıkladı: Karabağ'da sivillere baskı yok!
Rus Barış Gücü açıkladı: Karabağ'da sivillere baskı yok!
Özgür Özel'den yerel seçim mesajı: Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız
Özgür Özel'den yerel seçim mesajı: Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız
Uyuşturucu tacirlerinin taktiği pes dedirtti! Havalimanında halıya emdirilmiş 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Uyuşturucu tacirlerinin taktiği pes dedirtti! Havalimanında halıya emdirilmiş 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi