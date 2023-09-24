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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki yarışta podyuma çıktı son puan durumu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki yarışta podyuma çıktı son puan durumu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 10. ayağında ikinci yarışı da 2. sırada bitirdi.

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"Superpole" yarışını 3. sırada tamamlayan Toprak, Motorland Aragon Pisti'nde 18 tur üzerinden gerçekleştirilen haftanın ikinci ana yarışına aynı sıradan başladı.

Pilotlar klasmanında zirvede bulunan İspanyol Alvaro Bautista, yarışta rahat bir galibiyet elde etti. Pata Yamaha Prometeon takımı adına mücadele eden Toprak, dün olduğu gibi yine yarışı 2. sırada tamamladı.

İspanya'daki ilk yarışı kazanan İtalyan sürücü Michael Rinaldi ise damalı bayrağı 3. sırada gördü.

Bu sonuçla Bautista, 504 puanla pilotlar klasmanında liderliğini sürdürdü. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ise sezonun bitimine iki etap kala 457 puanla ikinci sırada yer aldı.

Şampiyonanın 11. etabı, 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Portekiz'de gerçekleştirilecek.

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