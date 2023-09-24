Kayseri'de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 7 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de narkotik polis ekiplerinin yaptığı 4 ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 7 zanlı gözaltına alındı.Abone ol
Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Düzenlenen 4 ayrı operasyonda bin 76 adet sentetik ecza hap, 601 gram esrar, 195 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, 7 zanlı gözaltına alındı.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından hastaneye getirilerek sağlık raporları alınan 7 zanlı, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.