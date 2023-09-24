Öğretmen çıktığı ağaçta 8 metre yüksekten düştü!

Samsun'da bir öğretmen, çıktığı ceviz ağacında 8 metre yükseklikten düşerek hastanelik oldu.

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Olay, Kavak ilçesi Bükçeyiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde bir ilkokulda öğretmen olan Yaşar K. (55) hafta sonu tatili için köyüne gitti.

Burada çıktığı ceviz ağacından ceviz dökmek isteyen Yaşar K., 8 metre yükseklikten yere düştü. Ambulansla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar K., ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.