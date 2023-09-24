Sakarya'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu
Sakarya Akyazı'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri aşarak yol kenarındaki dere yatağına uçtu. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Abone ol
D-140 karayolunda meydana gelen kazada Kuzuluk istikametine seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde köprünün bariyerlerini aşarak dere yatağına düştü.
Kazada sürücü yaralanırken, bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi.
Dere yatağında bulunan otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.