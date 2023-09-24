Pakistan'da leopar dehşeti! Pazara inen leopar 2 kişiyi yaraladı

Pakistan Hayber Pahtunhva eyaletinde sebze pazarına giren leopar alışveriş yapan insanlara saldırdı. 2 kişi leopar tarafından yaralandı.Abone ol
Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva’nın Afganistan sınırına yakın Kurram bölgesine bağlı Paraçinar kasabasında sebze pazarına giren leopar, paniğe yol açtı.
Pazarda alışveriş yapan 2 kişiyi yaralayan leopar, yaban hayatı yetkililerinin müdahalesi sonucu güvenli şekilde yakalandı.
Basına yansıyan görüntülerde, leoparın pazara girmesiyle halkın panikle kaçışması yer aldı. Yetkililer, tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.