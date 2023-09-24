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Taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü, fırlayarak girdiği camda asılı kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hatalı 'U' dönüşü yapan ticari taksi ile motosikletin çarpışması sonucu fırlayan motosiklet sürücüsü, taksinin arka camından içeri girerek asılı kaldı. O sırada motosikletin alev alması nedeniyle yaralı, aracın camında asılı vaziyette olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, Side Mahallesi Cennetler mevkii 531. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun sağ tarafında müşteri indirdikten sonra dikkatsiz bir şekilde 'U' dönüşü yapan Süleyman K.'nin kullandığı 07 J 0072 plakalı ticari taksiye, Caner Bahri'nin kullandığı 07 BKC 551 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan motosiklet sürücüsü taksinin camından içeri girerek asılı kalırken, yanmaya başlayan motosiklet ise Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler tarafından söndürülmesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Aracın camından çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı

O anlar güvenlik kamerasında

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ticari taksinin döndüğü sırada motosikletin çarpma anları, ardından sürücünün çarpmanın etkisiyle fırlayarak arka camdan içeriye girmesi ve motosikletin ise bir anda alev alması yer aldı.

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