Fenerbahçe durdurulamıyor: 5'te 5!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'u İrfan Can Kahveci'nin attığı golle 1-0 yenerek ligde yoluna kayıpsız devam etti.Abone ol
İsmail Kartal'la bu sezon yenilgi yüzü görmeyen ve resmi maçlarda 11'de 11'le giden Sarı-Lacivertliler, Alanya deplasmanında seriyi 12 maça çıkarmayı başardı.
Fenerbahçe'de, bu skorun ardından liderliği Galatasaray'dan aldı ve zirveye kuruldu. Sarı-Lacivertli ekip, 15 puanla Süper Lig'in 6. haftasını lider kapattı.
Alanyaspor - Fenerbahçe maçının önemli anları
MS: Karşılaşma sona erdi.
89'Maçın sonunda 6 dakika daha oynanacak.
83'İsmail Yüksek, Efecan'ın gitmesine izin vermedi ve Efecan'ın müdahalesiyle yerde kaldı.
60'Sarı kartı bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Becao'ya topu vermediği için ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
56'Fred sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Dzeko'nun kafa vuruşunda top direğin hemen yanından dışarı çıktı.
54'Augusto sağ kanattan içeri ortaladı. Top direkten döndü.
48'Ceza sahasında topla buluşan Fred'in vuruşunda top kalecide kaldı.
46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.
45'Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
45'İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi.
43'GOL! İrfan Can, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. İrfan Can, Dzeko'nun pasında ceza sahasının sağında topla buluştu. İrfan Can'ın çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti.
39'Sağ kanattan şık bir çalımla içeri giren Efecan içeri kesmek istedi. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.
33'Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan itirazları sonucu sarı kart gördü.
29'Sağ kanatta Dzeko'nun kale önüne yerden ortasında Fred topa yetişemedi.
16'Szymanski'nin vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
12'Eduardosol çaprazdan kaleyi düşündü. Savunmaya çarpan top yandan kornere gitti.
9'Sol kanattan içeri giren Ferdi, top içeri kesti. Ön direkte Dzeko'nun dokunduğu top, kaleci Yusuf'ta kaldı.
5'Tadic'in ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta top savunmadan döndü.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
ilk 11'ler
Alanyaspor: Yusuf, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Janvier, Novais, Efecan, Eduardo, Cordova
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko