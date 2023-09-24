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Meral Akşener'in programları ertelendi! Sebebi belli oldu

Meral Akşener'in programları ertelendi! Sebebi belli oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in pazartesi ve salı günlerine ait olan iki programı ileri bir tarihe ertelendi. Bu karar, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu tarafından duyuruldu.

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Meral Akşener'in viral enfeksiyona yakalandığını duyurdu. Hastalık nedeniyle Akşener'in pazartesi ve salı günkü programları ertelendi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zorlu şu ifadeleri kullandı;

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın (25 Eylül Pazartesi) yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir.

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