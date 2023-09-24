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Bursa'da düğün dönüşü feci kaza

Bursa'da düğün dönüşü feci kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakınlarının düğün törenine katılan aile, dönüş yolunda İstanbul'a giderken, karşı yönden gelen bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, düğüne katılan aynı aileden 1'i bebek olmak üzere 6 kişi yaralandı. 1 yaşındaki bebek, hastaneye kaldırıldı ve sedyede çekilen fotoğrafı yürekleri dağladı.

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i bebek 6 kişi yaralandı.

Karşı istikametten gelen araçla...

Kaza, saat 18.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Sungurpaşa Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’e bağlı kırsal Sungurpaşa Mahallesi’nde damat eğlencesine katılan aile, İstanbul’a dönmek üzere yola çıktı. Sungurpaşa Mahallesi istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde Gökhan V. (28) yönetimindeki otomobil, karşı istikametten gelip sollama yapan Kadir E.(25) yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu konumunda bulunan Ayşegül C. (28), Cevriye K. (52), 1 yaşındaki Ege C., Göksel K. (27) ve Ahmet K. (54) yaralandı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Olay yerine çok sayıda 112 ve jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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