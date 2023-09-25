Emekliye zam mesaisi bugün başlıyor! Zamlı maaşlar Ocak'ta ödenecek

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zamla ilgili çalışma bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bakanlar düzeyinde tamamlanacak. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak, ardından Kabine'de görüşülecek. Kabine'den çıkacak karar Meclis'e sunulacak. 7500 lira olan en düşük emekli aylığının 10 bin TL'ye yükseltilmesi yükseltilmesi ve seyyanen zam seçenekleri var.

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Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam çalışması bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bakanlar düzeyinde tamamlanacak. Kabinede görüşüldükten sonra da Meclis'e sunulacak. Masada, 7500 lira olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi, seyyanen zam ve refah payı eklenerek oransal artışa gidilmesi seçenekleri bulunuyor.

Yüzde 50 zam bekleniyor

Yapılacak düzenlemelerle emekliye zammın yüzde 50'ye ulaşması hedefleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, emekli aylıklarına yönelik çalışmanın tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını söyledi.

Ocak ayından itibaren verilecek

Emeklilere yapılacak ilave artışın ocak ayı itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor. SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları Ocak ayında Temmuz-Aralık 2023 dönemi enflasyon oranında artacak. Bu hafta faaliyetlerine başlayacak olan Meclis'te yapılacak yasal değişiklikle 6 aylık oranın üzerinde bir artış gerçekleştirilecek.