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Amasya'da korkunç kaza: 2 ölü

Amasya'da korkunç kaza: 2 ölü

Amasya'dan seyir halindeki bir yolcu otobüsü, trafikte seyreden bir otomobile çarptı. Otomobil içindeki 2 kişi hayatını kaybetti.

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Tokat'ın Reşadiye ilçesinden İstanbul'a giden Ayhan Kılıç yönetimindeki yolcu otobüsü, Kırca mevkisinde Ali Alaçam idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü Alaçam ile yanındaki Kazım Göbel hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu arada yaşamını yitiren sürücü Alaçam'ın çalan cep telefonunu kaza yerindeki ekiplerin açamadığı görüldü.

Yolcu otobüsünün sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

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