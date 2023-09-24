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Bingöl’de korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Bingöl’de korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

AFAD, Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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AFAD, Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.18’de merkez üssü Bingöl’ün Yayladere ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

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