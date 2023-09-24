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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Dünyaya çarpacağı beklenen asteroitten alınan örnekler dünyaya ulaştı

Dünyaya çarpacağı beklenen asteroitten alınan örnekler dünyaya ulaştı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından gönderilen uzay aracı Osiris-Rex, Bennu adlı asteroidden numuneler alarak 7 yıl süren yolculuğunu tamamladı ve Dünya'ya döndü. Osiris-Rex ekibindeki bilim insanları, Bennu'nun gelecekte Dünya yörüngesine yaklaşabileceğini ve Eylül 2182'ye kadar gezegenimize çarpabileceğini öne sürmüştü.

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NASA'nın uzaydan getirdiği ilk asteroit örnekleri, 7 yıl önce çıkılan yolculuğun tamamlanmasıyla Dünya’ya ulaştı. Osiris-Rex uzay aracı örnek kapsülünü 100 bin kilometre uzaklıktan bıraktı ve kapsül 4 saat sonra paraşütle Utah Çölü’ne iniş yaptı.

Örnekler yarın, inceleme için NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ne götürülecek. Misyonun liderliğini yapan Arizona Üniversitesinden Dante Lauretta örneklere eşlik edecek.

Lauretta, iniş öncesinde yaptığı açıklamada, Houston’da kapsülün açılmasının içindeki miktar konusundaki belirsizlik nedeniyle, "asıl önemli an" olacağını söyledi. NASA yetkilileri, kesin bir ölçüm elde etmenin birkaç hafta alacağını bildirdi.

Bilim insanları kapsülün en az bir fincan moloz içerdiğini tahmin ediyor. Bunun, asteroit örnekleri getiren diğer tek ülke olan Japonya’nın bir çay kaşığı molozunu geçerek uzaydan gelen en büyük moloz yığını olması bekleniyor. Bu örneklerin, bilim insanlarının Dünya'nın ve yaşamın nasıl oluştuğunu daha iyi anlamalarına yardımcı olacağı belirtiliyor.

Dünya'da çarpacağı öne sürüldü

Bennu'nun 2182 yılında Dünya'ya tehlikeli bir şekilde yaklaşması bekleniyor. Osiris-Rex ekibindeki bilim insanları 2021’de, Bennu’nun muhtemelen Dünya'nın yörüngesine sürüklenebileceğini ve Eylül 2182'ye kadar gezegene çarpabileceğini öne sürmüştü. Söz konusu iddianın gerçekleşme ihtimali ise yüzde 0,037 olarak hesaplanmıştı.

Empire State binası büyüklüğünde

Dünya'dan 81 milyon kilometre uzaklıkta Güneş'in yörüngesinde dönen ve Empire State Binası büyüklüğünde olan Bennu’nun çok daha büyük bir asteroidin kırılmış parçası olduğuna inanılıyor.

Lauretta, Osiris-Rex'in topladığı verilerin asteroidi saptırma çabasına yardımcı olacağını düşündüklerini söyledi.

NASA'nın Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 2016’da uzaya gönderilen ve 2018'de Bennu asteroidine ulaşan Osiris-Rex, Bennu'nun karbon bakımından zengin olan karanlık yüzeyinden moloz parçaları toplamasının ardından 2021’de 178 milyon mil (yaklaşık 286 milyon kilometre) mesafeden dünyaya dönüş için yola çıkmıştı.

Yeni görevi Apophis olabilir

Osiris-Rex’in görevini başarıyla tamamlamasının ardından Dünya'ya yakın bir başka asteroit olan Apophis'i keşfetmek üzere yola çıkması bekleniyor.

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