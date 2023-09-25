Emekli ve memur maaşı için kesin dedi, zamlı maaş için tarih verdi! Yeni maaşları tek tek hesapladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklaması sonrası yeni memur ve emekli maaşları için hesaplamalar yapılmaya başlanırken, SGK Uzmanı Emin Yılmaz "Ocak ayından itibaren kesin olarak alacaklar" açıklamasında bulundu. Yeni maaşları tek tek hesaplayan Yılmaz, ara zam ve Cumhuriyet ikramiyesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.