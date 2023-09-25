Emekli ve memur maaşı için kesin dedi, zamlı maaş için tarih verdi! Yeni maaşları tek tek hesapladı
Memur ve emeklilerin merakla beklediği maaş zammıyla ilgili yeni düzenleme için geri sayım başladı. Gözler Ekim ayında açılacak olan Meclis'e çevrilirken, memur ve emekli maaşlara ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Yüzde 37,76 ve yüzde 49,46'lık zam oranlarının masada olduğu belirtilirken, SGK Uzmanı Emin Yılmaz yeni zamlı maaşları tek tek hesapladı. İşte yeni zamla birlikte en düşük emekli ve memur maaşları
Milyonların merakla beklediği emekli ve memur maaşlarına zam düzenlemesiyle ilgili artık geri sayıma geçildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklaması sonrası yeni memur ve emekli maaşları için hesaplamalar yapılmaya başlanırken, SGK Uzmanı Emin Yılmaz "Ocak ayından itibaren kesin olarak alacaklar" açıklamasında bulundu. Yeni maaşları tek tek hesaplayan Yılmaz, ara zam ve Cumhuriyet ikramiyesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
Sözcü TV yayınına katılan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, şu ifadeleri kullandı;
"Emekliler için yüzde 19,44'lük zam kesin diyebiliriz. Bunun üzeri için hedef enflasyona göre bazı tahminlerde de bulunabiliyoruz.
Yıllık enflasyonun sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yüzde 65 olarak tahmin edildiğini açıkladı.