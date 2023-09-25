Rahatsızlanan Meral Akşener hastaneye yatırıldı, ilk arayan o isim oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, viral enfeksiyon nedeniyle hastanede müşahede altına alındı. Ateş, kusma, ağrı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye giden Akşener'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Akşener'e ilk geçmiş olsun telefonu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu7ndan geldi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in pazartesi ve salı gününe ait iki programı ileri bir tarihe ertelendi. Kararı İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu duyurdu. Alınan bilgiye göre, ateş, kusma, ağrı ve halsizlik şikayetiyle Ankara'da bir hastaneye başvuran Akşener'e viral enfeksiyon teşhisi konuldu.

Hastanede müşahade altına alındı

Yapılan kontrollerinde enfeksiyona bağlı olarak kan değerleri yüksek çıkan Akşener, tedbiren hastanede müşahede altına alındı. Akşener'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Hastanede kalacak 2 günlük program iptal

Rahatsızlığı nedeniyle yarın yapılacak Başkanlık Divanı toplantısını ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programını iptal eden Akşener'in tedavisinin bir süre daha hastanede devam edeceği öğrenildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Zorlu şu ifadeleri kullandı;

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın (25 Eylül Pazartesi) yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir.

İlk telefon Kemal Kılıçdaroğlu'ndan

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, viral enfeksiyon geçiren İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i telefonla aradı. Akşener'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.