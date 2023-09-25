BIST 8.039
DOLAR 27,18
EURO 28,96
ALTIN 1.681,12
HABER /  GÜNCEL

Kaza anında arabadan uçtu, vücuduna saplanan demirle hastaneye kaldırıldı!

Kaza anında arabadan uçtu, vücuduna saplanan demirle hastaneye kaldırıldı!

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, demir korkuluklara çarparak uçurumda asılı kalan araçtan fırlayan sürücü, vücuduna saplanan demir korkulukla hastaneye kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Abone ol

Korkunç kazada yaşananlar tüyleri diken diken etti. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden ilçe otogarına seyir halindeki Hikmet Beldek idaresindeki 09 ACA 662 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki demir korkuluklara çarptı.

Araçtan fırladı, demir boru saplandı

Çarpmanın etkisi ile sürücü araçtan fırladı ve vücuduna demir boru korkuluk saplandı. Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası İtfaiye Grup Amirliği, 112 ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sürücünün vücuduna saplanan demir boruyu vücuduna yakın bir bölümden kesti. İtfaiye ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü vücuduna saplanan boru ile birlikte ambulans ekiplerine teslim etti.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan sürücü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Beldek hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Rahatsızlanan Meral Akşener hastaneye yatırıldı, ilk arayan o isim oldu
Rahatsızlanan Meral Akşener hastaneye yatırıldı, ilk arayan o isim oldu
İhbara giden polislere kaynar su döktü! 2'si polis 4 kişi yaralandı
İhbara giden polislere kaynar su döktü! 2'si polis 4 kişi yaralandı
Emekliye zam mesaisi bugün başlıyor! Zamlı maaşlar Ocak'ta ödenecek
Emekliye zam mesaisi bugün başlıyor! Zamlı maaşlar Ocak'ta ödenecek
Ermenistan'da darbe girişimi! 8 üst düzey komutan gözaltına alındı
Ermenistan'da darbe girişimi! 8 üst düzey komutan gözaltına alındı
Amasya'da korkunç kaza: 2 ölü
Amasya'da korkunç kaza: 2 ölü
Bingöl’de korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Bingöl’de korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Dünyaya çarpacağı beklenen asteroitten alınan örnekler dünyaya ulaştı
Dünyaya çarpacağı beklenen asteroitten alınan örnekler dünyaya ulaştı
Koceeli’nde büyük panik! Herkes hastanelere koştı
Koceeli’nde büyük panik! Herkes hastanelere koştı
Bursa'da düğün dönüşü feci kaza
Bursa'da düğün dönüşü feci kaza
CHP Manisa il Kongresi’nde arbede yaşandı
CHP Manisa il Kongresi’nde arbede yaşandı
Meral Akşener'in programları ertelendi! Sebebi belli oldu
Meral Akşener'in programları ertelendi! Sebebi belli oldu
Fenerbahçe durdurulamıyor: 5'te 5!
Fenerbahçe durdurulamıyor: 5'te 5!